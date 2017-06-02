Вечер джазовой музыки под открытым небом в Бишкеке

2 июня 2017, 19:01 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Роман Гайнанов - Кабар/. В Бишкеке сегодня проходит вечер джазовой музыки в рамках цикла живой музыки под открытым небом.

Напомним, что по инициативе Свердловской районной администрации в Бишкеке каждую пятницу у памятника Токтогулу Сатылганову в течении месяца проходят музыкальные вечера, эстрадной, классической и джазовой музыки.

Далее в рамках инициативы 9 июня пройдет вечер классической музыки, 16 июня - вечер классической музыки, 23 июня - концерт творческих коллективов управления культуры Бишкека с участием звезд эстрады, 23-30 июня - концерт творческих коллективов управления культуры Бишкека с участием звезд эстрады.