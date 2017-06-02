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Вечер джазовой музыки под открытым небом в Бишкеке

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429813-ru.html

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2 июня 2017, 19:01       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Роман Гайнанов - Кабар/. В Бишкеке сегодня проходит вечер джазовой музыки в рамках цикла живой музыки под открытым небом.
Напомним, что по инициативе Свердловской районной администрации в Бишкеке каждую пятницу у памятника Токтогулу Сатылганову в течении месяца проходят музыкальные вечера, эстрадной, классической и джазовой музыки.
Далее в рамках инициативы 9 июня пройдет вечер классической музыки, 16 июня - вечер классической музыки, 23 июня - концерт творческих коллективов управления культуры Бишкека с участием звезд эстрады, 23-30 июня - концерт творческих коллективов управления культуры Бишкека с участием звезд эстрады.

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