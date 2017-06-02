А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Афганистана в связи с терактом в Кабуле

2 июня 2017, 18:35 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Афганистана Ашрафу Гани в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта, совершенного в городе Кабул. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Кыргызская Республика решительно осуждает данный бесчеловечный акт, нацеленный на мирных и невинных граждан", - говорится в телеграмме главы государства.

А.Атамбаев передал слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.