А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Турции в связи с гибелью 13 военнослужащих в результате крушения вертолета

2 июня 2017, 18:38 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью 13 военнослужащих Турции в результате крушения вертолета в провинции Ширнак 31 мая 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью 13 военнослужащих Турции в результате крушения вертолета в провинции Ширнак 31 мая 2017 года.

От имени кыргызского народа и от себя лично прошу передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял в этой катастрофе своих родных и близких", - отмечено в послании А.Атамбаева.