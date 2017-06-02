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Skype запускает функцию "историй"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/skype-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429810-ru.html

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2 июня 2017, 18:24       Комментарии

Разработчики Skype заявили о скором изменении дизайна сервиса: в мобильной версии появится функция селфи и аналог историй.
Разработчики Skype заявили о скором изменении дизайна сервиса: в мобильной версии появится функция "селфи" и аналог "историй". Об этом сообщает портал mashable.com.
Теперь пользователи смогут выбрать, поделиться своей фотографией со всеми подписчиками или некоторыми друзьями. Такая же функция уже работает в Instagram, Snapchat и "ВКонтакте".
Пока новая функция будет доступная только на устройствах с операционной системой Android, позже появится и на платформе iOS.

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