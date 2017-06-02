Skype запускает функцию "историй"

2 июня 2017, 18:24 Комментарии

Разработчики Skype заявили о скором изменении дизайна сервиса: в мобильной версии появится функция селфи и аналог историй.

Разработчики Skype заявили о скором изменении дизайна сервиса: в мобильной версии появится функция "селфи" и аналог "историй". Об этом сообщает портал mashable.com.

Теперь пользователи смогут выбрать, поделиться своей фотографией со всеми подписчиками или некоторыми друзьями. Такая же функция уже работает в Instagram, Snapchat и "ВКонтакте".

Пока новая функция будет доступная только на устройствах с операционной системой Android, позже появится и на платформе iOS.