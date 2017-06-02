Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Афганистана в связи с терактом в Кабуле

2 июня 2017, 18:35 Комментарии

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Афганистан Ашрафу Гани в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта, совершенного в Кабуле, сообщает пресс-служба президента.

"Кыргызская Республика решительно осуждает данный бесчеловечный акт, нацеленный на мирных и невинных граждан", – говорится в телеграмме главы государства.

Алмазбек Атамбаев передал слова глубокого сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, во время крупного теракта в столице Афганистана Кабуле, где в дипломатической зоне террористы-смертники применили начиненный взрывчаткой автомобиль. Кыргызстанцы при этом не пострадали.