В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 3 июня отключат электричество

2 июня 2017, 18:46 Комментарии

32 июня в Бишкеке, Таласской и Чуйской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:30 до 19:00:

– село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Рысмендеева, Ормокоева, переулок Подгорный).

В Чуйской области 9:00 до 17:00:

– села Селекционное (улицы Ала-Арчинская, Первая Селекционная, Вишневая, Кипкалова), Кашка-Баш, Верхний Орок, Нижний Орок, Учкун (улица Береговая).

В Таласской области 8:30 до 10:00:

– село Ак-Добо, Кызыл-Сай, Мин-Булак;

С 9:00 до 17:00:

– город Талас (улица Ч.Айтматова выше улицы Тельмана).