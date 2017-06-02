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В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 3 июня отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429808-ru.html

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2 июня 2017, 18:46       Комментарии

32 июня в Бишкеке, Таласской и Чуйской областях возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:30 до 19:00:
– село Орто-Сай (улицы Иманалиева, Рысмендеева, Ормокоева, переулок Подгорный).
В Чуйской области 9:00 до 17:00:
– села Селекционное (улицы Ала-Арчинская, Первая Селекционная, Вишневая, Кипкалова), Кашка-Баш, Верхний Орок, Нижний Орок, Учкун (улица Береговая).
В Таласской области 8:30 до 10:00:
– село Ак-Добо, Кызыл-Сай, Мин-Булак;
С 9:00 до 17:00:
– город Талас (улица Ч.Айтматова выше улицы Тельмана).

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