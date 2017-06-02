Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.54 $/гр (-0.17) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Александр Крестинин возглавил бишкекский "Дордой"Александр Крестинин возглавил бишкекский "Дордой"Мэрия обещает посадить деревья вместо вырубленных по улице ТоктоналиеваМэрия обещает посадить деревья вместо вырубленных по улице Токтоналиева

Кадыр Маликов: В Кыргызстане имамы не защищены государством

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360912_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429807-ru.html

Похожие новости

Омбудсмен Кыргызстана призвал к гуманности в отношении противников вырубки деревьев в Бишкеке

Интенсивные дожди — штормовое предупреждение по Кыргызстану

Главный тренер сборной Кыргызстана Крестинин возглавил ФК "Дордой"

Сегодня: боевики из Кыргызстана, битва за Душанбинку, погода на выходные

Водительские права в Кыргызстане не продаются, утверждает ГРС

2 июня 2017, 17:47       Комментарии

В Кыргызстане имамы не защищены государством. Об этом сегодня, 2 мая, в рамках круглого стола "Предупреждение радикализации к насилию в пенитенциарных учреждениях КР" заявил эксперт в области религии Кадыр Маликов.
По его словам, из-за того, что представители духовенства не чувствуют поддержки со стороны государства, они не выступают открыто против радикальных группировок.
"Профилактика терроризма ведется после теракта 2001 года в США. Однако терроризм во всем мире только растет. Это зависит от человеческого фактора. Один из таких факторов - плохая профилактика, которая, возможно, отвечает не на те вопросы. Первой причиной является нехватка образованности или нехватка необходимых знаний, которые могли бы противодействовать радикализации. Например, молодой человек, протестно настроен против власти, разочарован в политиках. Он приходит к молдо, спрашивает, как ему быть, начинает задавать вопросы про несправедливость, коррупцию и т.д. Однако на эти вопросы не каждый готов отвечать. Согласно Конституции, имам не может говорить о политике, так как религия отделена от политики. Если имам начинает рассуждать об этом, он нарушает законы. Во-вторых, те же самые имамы не имеют специальных знаний о том, что такое джихад, правила джихада. В третьих, имамы должны чувствовать защиту государства. Они должны быть уверены, что если их тронули, то этот человек будет жестко наказан", - сказал Маликов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум