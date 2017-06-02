Кадыр Маликов: В Кыргызстане имамы не защищены государством

2 июня 2017, 17:47 Комментарии

В Кыргызстане имамы не защищены государством. Об этом сегодня, 2 мая, в рамках круглого стола "Предупреждение радикализации к насилию в пенитенциарных учреждениях КР" заявил эксперт в области религии Кадыр Маликов.

По его словам, из-за того, что представители духовенства не чувствуют поддержки со стороны государства, они не выступают открыто против радикальных группировок.

"Профилактика терроризма ведется после теракта 2001 года в США. Однако терроризм во всем мире только растет. Это зависит от человеческого фактора. Один из таких факторов - плохая профилактика, которая, возможно, отвечает не на те вопросы. Первой причиной является нехватка образованности или нехватка необходимых знаний, которые могли бы противодействовать радикализации. Например, молодой человек, протестно настроен против власти, разочарован в политиках. Он приходит к молдо, спрашивает, как ему быть, начинает задавать вопросы про несправедливость, коррупцию и т.д. Однако на эти вопросы не каждый готов отвечать. Согласно Конституции, имам не может говорить о политике, так как религия отделена от политики. Если имам начинает рассуждать об этом, он нарушает законы. Во-вторых, те же самые имамы не имеют специальных знаний о том, что такое джихад, правила джихада. В третьих, имамы должны чувствовать защиту государства. Они должны быть уверены, что если их тронули, то этот человек будет жестко наказан", - сказал Маликов.