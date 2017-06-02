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Главный тренер сборной Кыргызстана Крестинин возглавил ФК "Дордой"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360913_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429806-ru.html

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Александр Крестинин возглавил бишкекский "Дордой"

2 июня 2017, 17:52       Комментарии

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана Александр Крестинин возглавил футбольный клуб "Дордой" (Бишкек).
Как сообщает пресс-служба клуба, новым главным тренером футбольного клуба "Дордой" назначен Крестинин и соглашение с российским специалистом рассчитано до конца 2018 года.
Помимо него, поменялся также тренерский штаб "Дордоя", туда вошли тренеры национальной сборной Кыргызстана Игорь Кудренко, Закир Джалилов и Талант Самсалиев.
Отметим, Крестинин продолжит выполнять функции главного тренера сборной Кыргызстана.
Напомним, ранее тренер футбольного клуба "Дордой" Руслан Сыдыков подал в отставку. На общем собрании клуба Сыдыков обратился к правлению клуба с просьбой освободить его от занимаемой должности.

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