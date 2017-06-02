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Теперь собственный сайт имеет и Шавкат Мирзиеев

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/teper-sob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429805-ru.html

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2 июня 2017, 18:13       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Отныне все официальные и другие материалы о президенте Республики Узбекистан Шавкате Мирзиееве можно будет получать в Интернете на его собственной страничке www.president.uz. Материалы на сайте переводятся с узбекского языка на латинице на русский, английский языки, а также на узбекский в кирилице.
Создатели сайта включили возможность попадания пользователей в виртуальнцю приемную Президента Узбекистана. Так они получили возможность отправить обращения непосредственно Шавкату Мирзиёеву без применения электронной цифровой подписи.
В Узбекистане успешно работает отдельная виртуальная приемная президента. Жители республики могут обратиться в электронной форме к Мирзиёеву онлайн или позвонить по телефонной линии и получить консультацию специалистов.

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