Теперь собственный сайт имеет и Шавкат Мирзиеев

2 июня 2017, 18:13 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Отныне все официальные и другие материалы о президенте Республики Узбекистан Шавкате Мирзиееве можно будет получать в Интернете на его собственной страничке www.president.uz. Материалы на сайте переводятся с узбекского языка на латинице на русский, английский языки, а также на узбекский в кирилице.

Создатели сайта включили возможность попадания пользователей в виртуальнцю приемную Президента Узбекистана. Так они получили возможность отправить обращения непосредственно Шавкату Мирзиёеву без применения электронной цифровой подписи.

В Узбекистане успешно работает отдельная виртуальная приемная президента. Жители республики могут обратиться в электронной форме к Мирзиёеву онлайн или позвонить по телефонной линии и получить консультацию специалистов.