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"Узбекнефтегаз" и азербайджанский SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/uzbekneft...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429804-ru.html

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2 июня 2017, 18:37       Комментарии

Trend: Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR и компания "Узбекнефтегаз" подписали меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении SOCAR, распространенном в пятницу.
Согласно сообщению, меморандум, целью которого является определение возможных направлений деятельности "Узбекнефтегаза" в Азербайджане, был подписан в ходе встречи президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и председателя правления "Узбекнефтегаз" Алишера Султанова, прибывшего в Баку для участии на XXIV Международной выставке и конференции Caspian Oil & Gas 2017.
На встрече Абдуллаев рассказал о региональных и глобальных проектах, реализуемых SOCAR, а также о достигнутых в рамках этих проектов успехах и полученном опыте в энергосотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном. Он также подчеркнул, что полученные успехи и опыт создадут основу для будущих проектов.
В свою очередь Султанов подчеркнул важность подписанного меморандума для развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

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