"Узбекнефтегаз" и азербайджанский SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании

2 июня 2017, 18:37 Комментарии

Trend: Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR и компания "Узбекнефтегаз" подписали меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении SOCAR, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, меморандум, целью которого является определение возможных направлений деятельности "Узбекнефтегаза" в Азербайджане, был подписан в ходе встречи президента SOCAR Ровнага Абдуллаева и председателя правления "Узбекнефтегаз" Алишера Султанова, прибывшего в Баку для участии на XXIV Международной выставке и конференции Caspian Oil & Gas 2017.

На встрече Абдуллаев рассказал о региональных и глобальных проектах, реализуемых SOCAR, а также о достигнутых в рамках этих проектов успехах и полученном опыте в энергосотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном. Он также подчеркнул, что полученные успехи и опыт создадут основу для будущих проектов.

В свою очередь Султанов подчеркнул важность подписанного меморандума для развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.