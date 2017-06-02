ЦИК утвердил протоколы о результатах выборов депутатов 9 айыльных и 1 городского кенешей

2 июня 2017, 18:14 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Салтанат Абдраева - Кабар/. Центральная избирательная комиссия сегодня на своем заседании единогласно утвердил протоколы об итогах голосования и результатах выборов 9 айыльных и одного городского кенешей по республике.

Как доложил заведующий отделом по организации выборов ЦИК А.Омуралиев, были утверждены протоколы об итогах голосования депутатов Кара-Булакского, Кок-Ойрокского, Кызыл-Октябрьского айвльных кенешей Кеминского района, Таш-Мокнокского айыльного кенеша Аламединского района, Кураминского айыльного кенеша Панфиловского района, Александровского, Тюлекского айыльных кенешей Московского районов Чуйской области, прошедших 28 мая 2017 года.

"Поступила только одна жалоба по Панфиловскому району о пересчете голосов. Пересчет провели, и он не повлиял на результаты выборов",- сказал он.

Также ЦИК утвердил, протокол об итогах голосования и результатов выборов главы Бешкентского айыл окмоту Лейлекскогорайона Баткенской области. Протокол об итогах голосования и результатах выборов депутатов Кеминского городскогт кенеша Чуйской области.

Также и утвердили протокол о выборах депутатов Жергеталского айыльного кенеша Таласской области и выборов депутатов Тоголок-Молдоского айыльного кенеша Ак-Талинского района Нарынской области.

Всего поступило 31 жалоба, половина из которых просьба о пересчете голосов.