При Минюсте будет образован Центр по координации гарантированной юридической госпомощи

2 июня 2017, 18:21 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал постановление Правительства "Об образовании Центра по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Указанное решение Правительства Кыргызской Республики принято во исполнение Закона Кыргызской Республики "О гарантированной государством юридической помощи".

Согласно постановлению, в целях координации процесса по предоставлению гарантированной государством юридической помощи и по взаимодействию между государственными органами, органами местного самоуправления, Адвокатурой Кыргызской Республики и институтами гражданского общества будет создан Центр по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Штатная численность составит 22 единицы.

Подписанным постановлением также утверждено Положение Центра по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

В соответствии с принятым Положением Центр будет осуществлять, следующие функции:

- содействие в предоставлении квалифицированной юридической помощи нуждающимся гражданам Кыргызской Республики, иностранным гражданам, лицам без гражданства и беженцам;

- назначение адвокатов в соответствии с поступившими запросами и заключение с ними договоров;

- осуществление оценки качества оказанной адвокатами квалифицированной юридической помощи путем проведения мониторинга, истребования и проверки информации, анкетирования получателей юридической помощи и т.д.;

- производство оплаты адвокату за оказание квалифицированной юридической помощи и осуществление контроля за обоснованностью произведенной оплаты;

- рассмотрение жалоб получателей по оказанной адвокатом квалифицированной юридической помощи;

- разработка предложений по финансированию оказания квалифицированной юридической помощи;

- информирование граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев о функционировании системы предоставления гарантированной государством юридической помощи;

- осуществление методической и организационной поддержки организациям и адвокатам, занимающимся предоставлением гарантированной государством юридической помощи в Кыргызской Республике;

- осуществление общей координации деятельности центров по оказанию бесплатной юридической помощи при территориальных подразделениях Министерства;

- осуществление взаимодействия с вузами, международными, некоммерческими организациями, занимающимися вопросами предоставления гарантированной государством юридической помощи.

Создание Центра позволит обеспечить эффективную защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов физических лиц, нуждающихся в гарантированной государством юридической помощи, повысит уровень доступности и качества гарантированной государством юридической помощи, а также обеспечит эффективность государственного контроля за качеством оказания указанной помощи.