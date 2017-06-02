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Омбудсмен Кыргызстана призвал к гуманности в отношении противников вырубки деревьев в Бишкеке

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ombudsmen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429801-ru.html

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Омбудсмен призывает правоохранителей отпустить людей, спасавших деревья

2 июня 2017, 18:33       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Омбудсмен Кубат Оторбаев призывает правоохранительные органы Кыргызстана проявить гуманность и освободить активистов, которые были задержаны за выступление против вырубки деревьев по ул. Токтоналиева.
Сегодня, 2 июня, на улице Токтоналиева началась вырубка деревьев в рамках реконструкции дорог по китайскому гранту.
По словам жителей, сотрудники "Зеленстроя" приехали рано утром и, не ставя в известность людей, начали вырубать деревья. Сейчас жители не дают продолжать работу, буквально собой закрывая деревья.
Милиционеры задержали 10 самых активных бишкекчан. Среди них– эколог и исполнительный директор ОФ "Инициатива Арча" Дмитрий Ветошкин и глава фонда "Городские инициативы" Раушана Саркеева. Все они в настоящее время находятся в Первомайском райнном суде и ждут начала процесса .Им предоставлены три адвоката.
На протяжении всего дня представитель Института Омбудсмена проводит мониторинг данной ситуации в целях фиксации правонарушений и мониторинга судебных процессов.

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