Омбудсмен Кыргызстана призвал к гуманности в отношении противников вырубки деревьев в Бишкеке

2 июня 2017, 18:33 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Омбудсмен Кубат Оторбаев призывает правоохранительные органы Кыргызстана проявить гуманность и освободить активистов, которые были задержаны за выступление против вырубки деревьев по ул. Токтоналиева.

Сегодня, 2 июня, на улице Токтоналиева началась вырубка деревьев в рамках реконструкции дорог по китайскому гранту.

По словам жителей, сотрудники "Зеленстроя" приехали рано утром и, не ставя в известность людей, начали вырубать деревья. Сейчас жители не дают продолжать работу, буквально собой закрывая деревья.

Милиционеры задержали 10 самых активных бишкекчан. Среди них– эколог и исполнительный директор ОФ "Инициатива Арча" Дмитрий Ветошкин и глава фонда "Городские инициативы" Раушана Саркеева. Все они в настоящее время находятся в Первомайском райнном суде и ждут начала процесса .Им предоставлены три адвоката.

На протяжении всего дня представитель Института Омбудсмена проводит мониторинг данной ситуации в целях фиксации правонарушений и мониторинга судебных процессов.