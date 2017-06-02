Глава ЦИК: Впервые мы организовали передачу данных ручного подсчета в течении суток

2 июня 2017, 18:38 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Салтанат Абдраева - Кабар/. "Впервые мы организовали и реализовали на практике передачу данных ручного подсчета в течении суток", - сообщила сегодня председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, в целом выборы прошли организованно, слаженно были применены ряд нововведений в организации выборов, которые дали хороший результат. "В частности хотелось бы отметить, что были введены результаты ручного подсчета, впервые с момента внедрения новой избирательной модели", - сказала она.

Также глава ЦИК отметила, что результаты ручного подсчета были введены в систему в течении суток с момента окончания голосования. Это позволило создать хорошую основу для обжалования итогов голосования, всем у кого имелись сомнения.

Шайлдабекова сообщила, что в ТИК поступило около 30 жалоб. Из них 14 жалоб на пересчет итогов голосов. На сегодня произведен пересчет по 16 избирательным участкам. В некоторых случаях итоги совпали, в некоторых были изменены.

"Самое главное в данном вопросе то, что имеется возможность для того, чтобы учесть сомнения и производить необходимые действия с самого момент подведения итогов голосования", - отметила она.