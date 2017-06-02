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Интенсивные дожди — штормовое предупреждение по Кыргызстану

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429799-ru.html

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2 июня 2017, 18:05       Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение
По данным Кыргызгидромета, с 4 по 6 июня ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. В отдельных районах усиление западного ветра до 22 метров в секунду. Прогнозируется понижение дневной температура воздуха до +20...+25 в долинах, +7...+29 в горных районах и до нуля градусов на высокогорье.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Ожидается подъем уровня воды в реках, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам. В горных и предгорных районах селеопасно.
3 июня ночью без осадков, днем и 4 июня ночью в отдельных горных и предгорных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, на остальной территории осадки не прогнозируются.
4 июня днем и 5 июня на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные.
6 июня временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 17-22.
7 июня дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный, с порывами до 20 метров в секунду.
8-9 июня сохранится неустойчивая погода - временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Температура воздуха существенно не изменится.

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