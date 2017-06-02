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Сбили насмерть женщину — скрывшегося с места ДТП водителя задержали

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429798-ru.html

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2 июня 2017, 18:09       Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. В Кара-Сууйском районе насмерть сбили женщину, сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.
ДТП произошло 31 мая примерно в 23.40 на 649-м километре автодороги Бишкек - Ош. Водитель сбил 42-летнюю женщину, проходившую неподалеку от магазина. От полученных травм она скончалась на месте. Водитель скрылся.
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