Сбили насмерть женщину — скрывшегося с места ДТП водителя задержали

2 июня 2017, 18:09 Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. В Кара-Сууйском районе насмерть сбили женщину, сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

ДТП произошло 31 мая примерно в 23.40 на 649-м километре автодороги Бишкек - Ош. Водитель сбил 42-летнюю женщину, проходившую неподалеку от магазина. От полученных травм она скончалась на месте. Водитель скрылся.

Милиция объявила план "Перехват". Спустя несколько дней подозреваемого задержали - им оказался 24-летний житель района.

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