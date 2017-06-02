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Возле рынка "Дордой" поспорили милиционер и водитель — кадры перепалки

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429797-ru.html

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2 июня 2017, 18:18       Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. Читатель прислал на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан видео, которое он снял во время спора с патрульным милиционером. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033660045'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033660045'] = 'Subject'; } }); © видео очевидца, отправленное по Whats App-каналуВозле рынка "Дордой" поспорили милиционер и водитель — кадры перепалки
По его словам, это произошло 28 мая примерно в 7.30 на объездной дороге недалеко от рынка "Дордой".
"Я остановился за спецмашиной на 3-5 минут, чтобы подождать друга, вышел и объяснил это сотруднику ПМ. А он начал провоцировать меня на конфликт, нецензурно бранился... Потом пришел друг, мы сели в машину. Когда я завел авто, инспектор преградил путь", - рассказал водитель.
На кадрах видно, как милиционер с нагрудным жетоном "ЧС 167" отказывается демонстрировать служебное удостоверение на камеру, заявляя, что ему нельзя этого делать. Инспектор утверждает, что водитель припарковался у перекрестка и не был пристегнут, а тот заявляет, что остановился рядом со спецмашиной, на 15 метров дальше перекрестка. Водитель недоумевает, почему в таком случае авто ПМ стоит в неположенном месте. Патрульный отвечает, что поставил машину согласно дислокации маршрута.
По словам водителя, в отношении него оформили административный протокол за непристегнутый ремень безопасности
В пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Чуйской области сообщили, что будут разбираться в этой ситуации и, если вину инспектора докажут, примут дисциплинарные меры.

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