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Эрнис Докенов: Нужно повышать тарифы на проезд

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/ernis-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429796-ru.html

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2 июня 2017, 17:52       Комментарии

Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции СДПК Эрнис Докенов готов поддержать повышение тарифов на проезд. Об этом народный избранник заявил на заседании горкенеша.
По его словам, мэрия в год производит дотацию общественного транспорта на 300 млн сомов.
«У вас получается, что пенсионер садится утром как на работу и до вечера ездит. Если мы сегодня дадим дотацию 12 частным автобусам, то маршрутные такси завтра тоже попросят возместить льготы", — сказал он.
Депутат добавил, что нужно повышать тарифы на транспорт.
Напомним, ранее инициативу по увеличению тарифов на проезд в маршрутных такси поддержал мэр столицы Албек Ибраимов.

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