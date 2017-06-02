Эрнис Докенов: Нужно повышать тарифы на проезд

2 июня 2017, 17:52 Комментарии

Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции СДПК Эрнис Докенов готов поддержать повышение тарифов на проезд. Об этом народный избранник заявил на заседании горкенеша.

По его словам, мэрия в год производит дотацию общественного транспорта на 300 млн сомов.

«У вас получается, что пенсионер садится утром как на работу и до вечера ездит. Если мы сегодня дадим дотацию 12 частным автобусам, то маршрутные такси завтра тоже попросят возместить льготы", — сказал он.

Депутат добавил, что нужно повышать тарифы на транспорт.

Напомним, ранее инициативу по увеличению тарифов на проезд в маршрутных такси поддержал мэр столицы Албек Ибраимов.