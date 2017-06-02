Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.54 $/гр (-0.17) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Омбудсмен призывает правоохранителей отпустить людей, спасавших деревьяОмбудсмен призывает правоохранителей отпустить людей, спасавших деревьяГлавный тренер сборной Кыргызстана Крестинин возглавил ФК "Дордой"Главный тренер сборной Кыргызстана Крестинин возглавил ФК "Дордой"

В Астане прошло XIV совещание министров культуры стран-членов ШОС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-asta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429795-ru.html

Похожие новости

Страны ШОС активизируют сотрудничество по охране историко-культурного наследия

Министр ЕЭК Никишина: "Избежать конкуренции интеграционных инициатив позволит Создание Большого Евразийского партнерства"

РИА "Новости": Физики из Австрии заставили атом "нарушить" законы Ньютона

Экологу Дмитрию Ветошкину инкриминируют административное правонарушение

Министр Кожошев рассказал студентам ОшГУ о прошлой и нынешней экономической жизни страны

2 июня 2017, 17:56       Комментарии

2 июня в столице Казахстана Астане состоялось четырнадцатое Совещание министров культуры государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества, сообщает пресс-служба Минкультуры КР.
В совещании приняли участие министр культуры Кыргызстана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Индии, Ирана и Узбекистана.
"Участники обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере культуры и искусства за прошедший период обменялись мнениями о ходе реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области культуры и договоренностей, достигнутых в рамках прошедший совещаний министров культуры государств-членов ШОС", – говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к активизации сотрудничества по таким направлениям как охрана исторического и культурного наследия региона ШОС, предотвращение хищения и незаконного ввоза и вывоза культурных ценностей, сотрудничество и обмен опытом в театральной и музейной деятельности, кинематографии, обмен опытом в информационно-библиотечном обеспечении населения, подготовка и обучение специалистов в других направлениях, представляющих взаимный интерес.
Следующее совещание министров культуры государств-членов ШОС пройдет в 2018 году в Китае.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум