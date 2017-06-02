В Астане прошло XIV совещание министров культуры стран-членов ШОС

2 июня 2017, 17:56 Комментарии

2 июня в столице Казахстана Астане состоялось четырнадцатое Совещание министров культуры государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества, сообщает пресс-служба Минкультуры КР.

В совещании приняли участие министр культуры Кыргызстана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана, Индии, Ирана и Узбекистана.

"Участники обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере культуры и искусства за прошедший период обменялись мнениями о ходе реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области культуры и договоренностей, достигнутых в рамках прошедший совещаний министров культуры государств-членов ШОС", – говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к активизации сотрудничества по таким направлениям как охрана исторического и культурного наследия региона ШОС, предотвращение хищения и незаконного ввоза и вывоза культурных ценностей, сотрудничество и обмен опытом в театральной и музейной деятельности, кинематографии, обмен опытом в информационно-библиотечном обеспечении населения, подготовка и обучение специалистов в других направлениях, представляющих взаимный интерес.

Следующее совещание министров культуры государств-членов ШОС пройдет в 2018 году в Китае.