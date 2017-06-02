С 2009 года резко увеличилось число осужденных за терроризм и экстремизм

2 июня 2017, 18:13 Комментарии

С 2009 года в 3 раза увеличилось число осужденных за преступления террористического характера и экстремистской направленности. Об этом, по данным пресс-службы "Системы ООН в Кыргызстане", было заявлено на экспертном обсуждении "Предупреждение радикализации к насилию в пенитенциарных учреждениях".

"На сегодняшний день 180 осужденных за преступления террористического характера и экстремисткой направленности находятся в исправительных учреждениях закрытого типа. Устойчивая тенденция роста данной категории осужденных беспокоит госорганы и международные институты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для оказания необходимой помощи уголовно-исполнительной системе Кыргызстана по предупреждению распространения экстремистских идей в исправительных учреждениях правительство Японии предоставило финансовую поддержку Управлению ООН по наркотикам и преступности (УНПООН).