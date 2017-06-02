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С 2009 года резко увеличилось число осужденных за терроризм и экстремизм

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/s-2009...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429794-ru.html

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В КР наблюдается рост осужденных за терроризм и экстремизм

2 июня 2017, 18:13       Комментарии

С 2009 года в 3 раза увеличилось число осужденных за преступления террористического характера и экстремистской направленности. Об этом, по данным пресс-службы "Системы ООН в Кыргызстане", было заявлено на экспертном обсуждении "Предупреждение радикализации к насилию в пенитенциарных учреждениях".
"На сегодняшний день 180 осужденных за преступления террористического характера и экстремисткой направленности находятся в исправительных учреждениях закрытого типа. Устойчивая тенденция роста данной категории осужденных беспокоит госорганы и международные институты", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для оказания необходимой помощи уголовно-исполнительной системе Кыргызстана по предупреждению распространения экстремистских идей в исправительных учреждениях правительство Японии предоставило финансовую поддержку Управлению ООН по наркотикам и преступности (УНПООН).

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