Афиша мероприятий: давай сходим?

2 июня 2017, 18:00 Комментарии

Культурно-развлекательная жизнь столицы бурлит, каждый день происходит что-то новое и интересное.

Вы не знаете, как с пользой и приятно провести выходные? K-News подобрал для вас самые интересные, познавательные и развлекательные мероприятия.

Итак:

3 июня Французская комедия "Сколько стоит любовь" Какова цена, которую готовы заплатить за свою любовь герои. Судьба предлагает свою цену за любовь — лакмусовую бумажку, стоимостью 6 миллионов для проверки истинности чувств. Так сколько стоит любовь? Ровно столько, сколько вы готовы заплатить. Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

Цирковое представление "Любимый клоун" Представление для детей и взрослых приурочено к 70-летию народного артиста КР Кадырбека Таджиева. Вас ждет праздничное представление артистов цирка и самого юбиляра. Кыргызский государственный цирк.

Творческое шоу "Сцена" "Сцена" — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776(556,705)814571. Площадка кинотеатра "Россия", 18.00.

Персональная выставка Мухтархана Исанова "Гранатовое ожерелье" Мухтархан Исанов — один из наиболее интересных художников новой волны узбекской живописи конца ХХ столетия. Мотив граната становится своеобразным архетипом его живописи. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

Благотворительный йога-марафон Вас ждут бесплатные занятия от инструкторов по йоге, праздничная программа, также вы можете помочь детским учреждениям. О местах занятий и условиях участия спрашивайте по телефону 0554251530.

Выставка "Ярмарка кукол" Представлены куклы, выполненные детьми в возрасте 7–17 лет из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. На конкурс прислали около тысячи работ, выполненных в самых разных техниках. Кыргызский национальний музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

Фестиваль "Арт-терапия" Вы узнаете об использовании арт-терапии в работе с детьми и взрослыми, вас ждет минимум теории и максимум практики, на каждом мастер-классе вы встретитесь с дипломированным, практикующим арт-терапевтом. Обязательна предварительная регистрация. ДОЦ "Дино" (адрес: переулок Майкопский, 6).

Ярмарка хендмейда Здесь можно купить уникальные авторские изделия, заказать работу у понравившегося мастера. Скрапбукинг, вязание, лепка, валяние, мыловарение, плетение, бисероплетение, декупаж и многое можно будет увидеть на ярмарке. Кофейня Q coffee, 11.00–19.00.

Показ фильма "Патерсон" (2016) "Патерсон" — это неторопливый, доступный и очень стильный артхаус; лиричный рассказ "о маленьких вещах, из которых соткан мир". Жизнь Патерсона — сплошная романтика: он работает водителем автобуса, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон пишет в стол и даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие меняет его планы. Адрес: улица Ахунбаева, 127/1, офис 602, 18.30.

Сказка "Теремок" На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка нападают лесные разбойники: лиса, волк, и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все жители теремка. Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

4 июня Комедия "Уйти или остаться" Действие происходит в замкнутом пространстве. Так получилось, что однажды две женщины внезапно проснулись в… морге — и никак не могут из него выбраться. Плюс странные звонки, казалось, неработающего телефона, пугают их… Женщины трактуют ситуацию слишком кардинально: варианты от потустороннего мира до ядерной войны, от путча до нападения бандитов. Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

Сказка "Пеппи Длинныйчулок" Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене. Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

Спектакли "Тайбас" и "Этого не может быть" "Этого не может быть" — сказка о настоящей дружбе. Как дружить, любить и оставаться при этом настоящими.

"Тайбас" — история о собаке, которую боялся даже волк. Государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00 и 12.00.