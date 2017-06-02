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Омбудсмен призывает правоохранителей отпустить людей, спасавших деревья

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360914_om...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429792-ru.html

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2 июня 2017, 17:59       Комментарии

Главный правозащитник страны Кубат Оторбаев призывает правоохранительные органы проявить гуманность и отпустить активистов, которые были задержаны на улице Токтоналиева (Душанбинская). Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
На протяжении всего дня представитель института Омбудсмена проводит мониторинг данной ситуации в целях фиксации правонарушений и мониторинга судебных процессов. Отметим, милицией были задержаны 10 активистов.
В их число вошли эколог и исполнительный директор ОФ "Инициатива Арча" Дмитрий Ветошкин и глава фонда "Городские инициативы" Раушана Саркеева. Все они в настоящее время находятся в Первомайском районном суде, им предоставлены три адвоката.

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