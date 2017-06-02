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Будущим врачам обещали хорошие условия труда на "Ярмарке карьеры" в КГМА

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/budushchi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429791-ru.html

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2 июня 2017, 17:51       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. На "Ярмарке карьеры" в Кыргызской медицинской академии им. Ахунбаева обсудили вопрос о трудоустройстве выпускников, вакансиях в медицинских учреждениях, социальной защите молодых медицинских кадров. На ярмарке приняли участие руководители Минздрава КР, руководители КГМА, заместители полномочных представителей Правительства в областях, акимы и их заместители ряда районов, которые вместе обсудили перспективы сотрудничества трудоустройства выпускников интернатуры и клинической ординатуры 2017 года Медакадемии.
По словам выступивших руководителей всех областей, которые заманчиво приглашали молодых врачей к себе, медучреждения страны имеют вакансии для будущих врачей. Молодые врачи в регионах ныне получают приличную зарплату, в большинстве случаев обеспечиваются жильём, при надобности им выделяются земельные наделы. Другими словами они оказываются под пристальным вниманием к себе со стороны областных, районных, сельских органов властей.
В свою очередь ректор КГМА, профессор Индира Кудайбергенова попросила выпускников проявить чувство патриотизма и помочь населению страны в регионах в лечении от болезней и охране их здоровья.

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