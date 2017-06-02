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Страны ШОС активизируют сотрудничество по охране историко-культурного наследия

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/strany-sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429790-ru.html

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2 июня 2017, 18:01       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. В городе Астана состоялось 14-е Совещание министров культуры государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
В совещании приняли участие министр культуры, информации и туризма КР Тугелбай Казаков, министр культуры и спорта Казахстана А.Мухамедиулы, министр культуры Китая Ло Шуган, первый заместитель министра культуры РФ В.Аристархов, министр культуры Таджикистана Ш.Орумбекзода и министр культуры Узбекистан М.Муратов. Также в совещании также приняли участие представители Индии и Ирана.
Участники обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере культуры и искусства за прошедший период обменялись мнениями о ходе реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области культуры и договоренностей, достигнутых в рамках прошедший совещаний министров культуры государств-членов ШОС.
Кроме того, министры культуры стран ШОС убеждены, что проведение комплекса мероприятий будет способствовать расширению взаимопонимания и дальнейшему развитию добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества государств-членов ШОС.
По итогам встречи Стороны подтвердили готовность к активизации сотрудничества по таким направлениям как охрана исторического и культурного наследия региона ШОС, предотвращение хищения и незаконного ввоза и вывоза культурных ценностей, сотрудничество и обмен опытом в театральной и музейной деятельности, кинематографии, обмен опытом в информационно-библиотечном обеспечении населения, подготовка и обучение специалистов в других направлениях, представляющих взаимный интерес.
Следующее совещание министров культуры государств-членов ШОС пройдет в 2018 году в Китайской Народной Республике.
Стороны выступили за дальнейшее совершенствование сотрудничества с государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС в области культуры и искусства на двусторонней и многосторонней основе.
Также участники совещания пришли к согласию на пространстве ШОС активно поощрять налаживание культурных обменов и сотрудничества между странами, расположенными вдоль исторического Шелкового пути.
Стороны отметили, что проведение совместных мероприятий в сфере культуры и искусства способствуют укреплению взаимопонимания между народами, сохранению многообразия культур и распространению знаний о культуре народов мира.

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