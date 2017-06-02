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В НАН КР отметили юбилей ученого-филолога Ибраима Абдувалиева

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-nan-kr-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429789-ru.html

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2 июня 2017, 18:03       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. В Национальной академии наук КР отметили 70-летний юбилей видного учёного-филолога, профессора Ибраима Абдувалиева. На состоявшейся в этой связи Международной научно-практической конференции "Вопросы филологии" были озвучены научные доклады по кыргызской лексикологии и лексикографии, грамматике кыргызского языка, научной деятельности юбиляра в области этимологии и проблем лексикографии, лексикологическом исследовании романа Т. Касымбекова "Сынган кылыч", образовании синонимов кыргызского языка и другие вопросы филологии государственного языка.
Директор Института языка и литературы им. Ч. Айтматова НАН КР академик Абдылдажан Акматалиев, поздравлил и отметил: "Ибраим Абдуалиев продолжает традиции видных филологов, тюркологов, проводя исследования как в области языкознания, так и в области литературоведения. Он - один из первых переводчиков наследия тюркских народов - эпоса "Коркут ата" на кыргызский язык, что, кстати, показывает и его переводческий талант". По словам академика Акматалиева, И. Абдувалиев внес большой вклад в кыргызскую филологию, являясь автором десятков монографий, учебников и учебных пособий, а также воспитав целую плеяду ученых.
Проректор по государственному языку и воспитательной работе Аграрного университета им. К. И. Скрябина профессор Светлана Батаканова, входящая в число учеников профессора Абдувалиева, так описала своего учителя: "И. Абдуалиев - личность, у которой слово не расходится с делом, а его человечность соответствует глубине знаний. Проведенная им работа неоценима".
Юбиляру была вручена Почетная грамота Ассоциации языковедов Кыргызстана.

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