Минтруда и социального развития предлагает воспитывать в детских домах семейного типа до 15 детей в возрасте 4-18 лет

2 июня 2017, 17:31 Комментарии

Министерство труда и социального развития предлагает принять положение о детских домах семейного типа.

Согласно положению, опубликованному для общественного обсуждения, это учреждения, предоставляющие услуги по уходу и содержанию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и других детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основной целью создания детского дома семейного типа является обеспечение детей проживанием и воспитанием в условиях, максимально приближенных к семейным условиям, в атмосфере тепла, уюта.

Детские дома семейного типа, независимо от формы собственности, подлежат аккредитации в порядке, установленном правительством, и мониторингу содержания и воспитания детей.

Основными задачами детских домов семейного типа являются:

- воспитание детей в условиях максимально приближенных к семейным;

- обеспечение доступа детей к образовательным услугам;

- проведение работ по интеграции детей в биологические семьи;

- наблюдение и оценка состояния развития детей.

В детских домах семейного типа могут содержаться от 5 до 15 детей в возрасте 4-18 лет, а обучающиеся в профессиональных, специальных и высших учебных заведениях содержаться до завершения обучения.

Режим дня детских домов семейного типа составляется с учетом круглосуточного пребывания детей и сочетанием обучения, труда и отдыха воспитанников.

При приеме детей в дома семейного типа территориальными подразделениями уполномоченного органа по защите детей, предоставляются следующие документы:

- свидетельство о рождении ребенка либо выписка из актовой записи о рождении ребенка;

- один из документов, подтверждающий факт того, что ребенок остался без попечения родителей: свидетельство о смерти родителя (родителей); решение суда о лишении или об ограничении родителя (родителей) ребенка родительских прав; решение суда о признании родителя (родителей) недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим; акт об оставленном (найденном) ребенке, составленный органом внутренних дел; заявление родителя (родителей) о передаче ребенка на усыновление (удочерение), акт об изъятии ребенка из семьи;

- справка о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии ребенка, выданная учреждением здравоохранения;

- карта учета профилактических прививок по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

- документ об образовании ребенка (при наличии);

- опись имущества, принадлежащего ребенку, и сведения о лицах, отвечающих за его сохранность;

- документы о закреплении жилой площади за ребенком;

- решение суда о взыскании алиментов;

- документы, подтверждающие право ребенка, оставшегося без попечения родителей, на получение государственного пособия или пенсии по утере кормильца;

- копия утвержденного индивидуального плана по защите ребенка,

Отсутствие у ребенка некоторых документов из указанного списка не ограничивает принятия ребенка в детский дом.

В детские дома семейного типа с государственной формой собственностью передаются личные дела ребенка, с оригиналами документов.

В детские дома семейного типа с частной формой собственностью, передаются личные дела ребенка с копиями документов, а оригиналы хранятся в соответствующем территориальном подразделении уполномоченного органа по защите детей.

Дети, находящиеся в родстве, должны помещаться в один детский дом семейного типа (за исключением случаев, когда по медицинским показаниям они не могут воспитываться вместе).

За воспитанниками детских домов семейного типа сохраняется право на имевшуюся у них жилую площадь и принадлежащее им имущество. Также сохраняются ранее назначенные или полагающиеся детям по закону алименты и пенсии, которые перечисляются на расчетный счет, открытый в банке на имя ребенка.

Детские дома семейного типа обязаны:

- обеспечивать в жилых помещениях для детей обстановку максимально приближенную к домашним условиям;

- формировать у детей навыки к самообслуживанию, в зависимости от возраста;

- организовывать обучение, воспитание и реабилитационную работу с детьми на основании индивидуальных планов развития, разрабатываемых для каждого ребенка;

- проводить педагогическую реабилитацию (при наличии педагогической дезадаптации);

- обеспечить, при необходимости, предоставление детям услуг психолога, логопеда, дефектолога и других реабилитационных услуг;

- учитывать собственные мнения детей при принятии решений касающихся их жизнедеятельности;

- обустроить детей в общеобразовательные или специальные общеобразовательные организации в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка;

- организовывать, по выбору ребенка, внеурочные занятия: музыкой, танцами, спортом и другими развивающимися детскими занятиями;

- вводить семейные традиции: празднования дней рождения воспитанников, праздников, дарение подарков детям, организация культурных мероприятий;

- организовывать, в каникулярный период, детский (выездной) отдых, досуг;

- обучать детей навыкам ведения независимой жизни;

- оказывать содействие территориальному подразделению уполномоченного органа по защите детей, в работе по интеграции (реинтеграции) ребенка в семью (поддерживать связь с биологической семьей и родственниками, с сообществом, откуда ребенок родом, если данная связь не вредить интересам ребенка);

- оказывать содействие детям, достигшим 18-летнего возраста в обеспечении жилой площадью либо земельным участком, через органы местного самоуправления.

Детские дома семейного типа обеспечивают детей первоочередной квалифицированной медицинской помощью со стороны органов здравоохранения во всех лечебно-профилактических учреждениях в объеме государственных гарантий, предусмотренных правительством.

Непосредственное руководство и управление детским домом семейного типа осуществляется руководителем (директором).

Руководитель (директор) детского дома семейного типа должен иметь высшее образование и стаж работы в сфере защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации более 3 лет.

В детские дома семейного типа принимаются специалисты с соответствующим образованием, с профессиональным опытом по уходу и воспитанию за детьми, обладающие положительными моральными качествами, необходимыми для работы с детьми.

Работники, поступающие на работу в детские дома семейного типа, обязательно должны предъявить справку об отсутствии судимости.

Повышение квалификации сотрудников детского дома семейного типа осуществляется постоянно.

Директор детского дома семейного типа несет персональную ответственность за:

- деятельность детского дома семейного типа в пределах своих функциональных обязанностей;

- нарушение прав и законных интересов детей;

- несоблюдение законодательства о детях и законодательства, регулирующего финансово-хозяйственную деятельность учреждения;

- отсутствие аккредитации детского дома семейного типа;

- физическое и психическое состояние воспитанников в период содержания их в детском доме семейного типа.

Реорганизация или ликвидация детского дома осуществляется на основании решения его учредителей, решения суда в порядке, установленном гражданским законодательством

При ликвидации или реорганизации учреждения дальнейшее размещение воспитанников осуществляется территориальным подразделением уполномоченного органа по защите детей.