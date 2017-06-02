2 июня 2017, 17:51 Комментарии

В Социальной деревне "Манас" проживают 16 лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила руководитель организации Гульбарчын Такырбашева во время министра труда и социального развития Таалайкуль Исакуновой.

Как сообщила пресс-служба Минтруда и соцразвития, Общественное объединение "Социальная деревня "Манас" реализовал проект через государственный социальный заказ на тему "Создание службы по социальному сопровождению выпускников детских учреждений интернатного типа, на что Министерство выделено 1 млн сомов.

По Г.Такырбашевой в настоящее время здесь проживают 16 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. В основном бывшие воспитанники детского реабилитационного центра "Умут-Надежда" и выпускники Беловодского дом-интерната.

"Здесь ребята приобретают трудовые навыки, изготавливают национальные войлочные изделия, которые реализуются в Германии. Также мы начали развивать фермерское хозяйство, овощеводство, несмотря на то, что у нас есть большая проблема с водой. Водопроводная система была построена в советское время и пришла в негодность. Поэтому один раз в два дня мы привозим воду с ближайшего артезиана и наполняем цистерну", - сказала Г.Такырбашева.

Министр осмотрела подсобное хозяйство, а также все корпуса на территории социальной деревни.

По данным Министерства труда и социального развития ОО "Социальная деревня "Манас" осуществляет мероприятия, направленные на личностное и социальное развитие выпускников детских домов и детских учреждений интернатного типа, на их профессиональное самоопределение и способствует повышению их социальной адаптации. Кроме того, организация обеспечивает полноценное сбалансирование питание жителей и снабжает сырьем войлочную мастерскую для того чтобы предоставить стабильную трудовую деятельность жителям деревни.