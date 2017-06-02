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Как и где провести выходные в столице. Афиша со 2 по 4 июня

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429785-ru.html

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2 июня 2017, 17:24       Комментарии

Пятница, 2 июня Премьера фильма "Чудо-женщина". История о принцессе амазонок Диане, которая однажды отправилась сражаться за мир и нашла таким образом свое призвание, став настоящей воительницей. Смотрите фильм о супергероине на больших экранах страны со 2 июня.
Интерактивная анимация "Восковые ручки". Отличная услуга для тех, кто давно мечтал сделать слепок своей руки из гипса или глины. Изготовить такой памятный сувенир можно в торгово-развлекательном центре "Технопарк" за 100 сомов.
Персональная выставка Мухтархана Исанова "Гранатовое ожерелье". Этот узбекский художник невероятно талантлив, а главная "деталь" его творений - гранат. Приходите насладиться прекрасным со 2 по 10 июня в Национальный музей изобразительных искусств в часы его работы. Вход на выставку свободный.
Вечер джазовой музыки от группы "Аура". Это очередной подарок бишкекчанам от городских властей. В пятницу у памятника Токтогулу Сатылганову будет звучат джаз. Уличный концерт начнется в 18.00.
Суббота, 3 июня Акция Ботанического сада "День действий". Самое время перейти от слов к действиям! Если вы всей душей болеете за город, помогите сотрудникам Ботанического сада в очистке поливных каналов. Акция начнется в 10.00, участие может принять каждый. Не оставайтесь в стороне!
Ярмарка хэндмэйда. Приходите, чтобы купить себе какую-нибудь приятную мелочь, которая зарядит вас хорошим настроением. А что еще нужно в первые выходные лета? Ярмарка пройдет в Q-coffee с 11.00 до 19.00.
Творческие классы с Женишай Жан. Ololohause приглашает ребятишек любого возраста на летние мастер-классы с целью изучения и понимания искусства. Стоимость классов за месяц - 2 000 сомов. Первое занятие пройдет 3 июня с 14.00 до 17.00.
Мастер-класс "Вкусный кофе дома". Профессиональный бариста Стам Маматысаев расскажет много интересных фактов о кофе, покажет, как его приготовить, и поделится 10 вкусными рецептами этого бодрящего напитка. Начало - в 18.00 в кофейне Sierra Coffee. Стоимость участия - 600 сомов.
Окно в кино: "Паттерсон". Это очень стильный арт-хаус о маленьких, но важных вещах, из которых соткан мир. Фильм полон лирики и романтики, потому однозначно не оставит вас равнодушными. Показ пройдет в студии альтернативного обучения "Окна" с 18.30. Стоимость билета - 100 сомов.
Воскресенье, 4 июня Благотворительный турнир по бильярду среди любителей. Все, кто умеет играть в "Свободную пирамиду", приходите на турнир. Так вы поможете малышам, родившимся раньше срока, потому что все средства от турнира перечислят на покупку шерсти, из которой свяжут носочки для младенцев. Соревнования начнутся в 11.00 в бильярдном клубе "555".

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