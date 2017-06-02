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Мэрия обещает посадить деревья вместо вырубленных по улице Токтоналиева

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429784-ru.html

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Бишкекчанам не удалось защитить деревья

Омбудсмен призывает освободить активистов, выступавших против вырубки деревьев по Токтоналиева

2 июня 2017, 17:46       Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. На улице Токтоналиева в Бишкеке высадят более 200 молодых деревьев, сообщила пресс-служба мэрии.
В пятницу утром городские службы начали вырубку деревьев на улице с целью расширения проезжей части. Этому воспротивились местные жители и активисты. Некоторые были задержаны милицией.
В мэрии сообщили, что на участке улицы Токтоналиева от Ахунбаева до реки Ала-Арча спилят 143 дерева, 70 из которых являются больными. В дальнейшем планируется посадить здесь 208 саженцев липы мелколистной и клена остролистного и 520 метров живой изгороди.
Кроме того, на участках, где предусмотрено совмещение дороги и тротуаров, установят декоративное ограждение протяженностью 335 метров, добавили в мэрии.
Как вырубают деревья для расширения дороги, смотрите в фотоленте Sputnik Кыргызстан>>

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