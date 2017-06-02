Мэрия обещает посадить деревья вместо вырубленных по улице Токтоналиева

2 июня 2017, 17:46 Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. На улице Токтоналиева в Бишкеке высадят более 200 молодых деревьев, сообщила пресс-служба мэрии.

В пятницу утром городские службы начали вырубку деревьев на улице с целью расширения проезжей части. Этому воспротивились местные жители и активисты. Некоторые были задержаны милицией.

В мэрии сообщили, что на участке улицы Токтоналиева от Ахунбаева до реки Ала-Арча спилят 143 дерева, 70 из которых являются больными. В дальнейшем планируется посадить здесь 208 саженцев липы мелколистной и клена остролистного и 520 метров живой изгороди.

Кроме того, на участках, где предусмотрено совмещение дороги и тротуаров, установят декоративное ограждение протяженностью 335 метров, добавили в мэрии.

Как вырубают деревья для расширения дороги, смотрите в фотоленте Sputnik Кыргызстан>>