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Авоська: цены на продукты на 2 июня

Источник:
https://ru.sputnik.kg/avoska/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429783-ru.html

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2 июня 2017, 17:47       Комментарии

Нектарин - подвид персиков. Он очень полезен, так как содержит большое количество витаминов А и С, улучшает состояние кожи, волос, ногтей и зубной эмали, укрепляет сердечную мышцу и способствует повышению уровня гемоглобина в крови. Кстати, в отличие от обычного персика нектарин более устойчив к болезням и вредителям.
Килограмм этих вкуснейших фруктов обойдется в 130 сомов. А тем временем на рынке подорожали помидоры и лук.
Авоська - сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой "на всякий случай". Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".

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