Авоська: цены на продукты на 2 июня

2 июня 2017, 17:47 Комментарии

Нектарин - подвид персиков. Он очень полезен, так как содержит большое количество витаминов А и С, улучшает состояние кожи, волос, ногтей и зубной эмали, укрепляет сердечную мышцу и способствует повышению уровня гемоглобина в крови. Кстати, в отличие от обычного персика нектарин более устойчив к болезням и вредителям.

Килограмм этих вкуснейших фруктов обойдется в 130 сомов. А тем временем на рынке подорожали помидоры и лук.

Авоська - сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой "на всякий случай". Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".