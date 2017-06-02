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Александр Крестинин возглавил бишкекский "Дордой"

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429782-ru.html

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2 июня 2017, 17:49       Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин стал главным тренером бишкекского "Дордоя", сообщила пресс-служба клуба.
Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца 2018 года. В состав его тренерского штаба вошли бывшие игроки "Дордоя", а ныне наставники национальной сборной Игорь Кудренко, Закир Джалилов и Талант Самсалиев. При этом Крестинин, как и прежде, будет выполнять функции главного тренера сборной КР.
Прежний наставник "Дордоя" Руслан Сыдыков оставил должность по собственному желанию после ряда провальных игр команды в Топ-лиге страны.
Вице-президент ФК "Дордой" Улугбек Салымбеков отметил, что причиной назначения нового тренера стали неудовлетворительные результаты клуба.
"С 2014 года у нас не было таких провалов, как сейчас. Это стало итогом системного кризиса, вследствие чего напрашивались перемены. В результате мы удовлетворили просьбу Руслана Сыдыкова об увольнении. Свой выбор решили остановить на Александре Крестинине. Сегодня это лучший специалист в нашей стране, за которого говорят успехи национальной сборной", - сказал Салымбеков.
Он добавил, что игроков "Дордоя" в национальной сборной - большинство.
Александр Крестинин - 39-летний российский специалист, возглавляющий сборную Кыргызстана 2,5 года. При нем команда побила рекорд в рейтинге FIFA - впервые поднялась на 99-ю строчку. Сборная сыграла в отборочном раунде Чемпионата мира 2018 года, а сейчас участвует в квалификации Кубка Азии - 2019.

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