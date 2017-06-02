Омбудсмен призывает освободить активистов, выступавших против вырубки деревьев по Токтоналиева

2 июня 2017, 17:30 Комментарии

Омбудсмен Кубат Оторбаев призывает правоохранительные органы страны проявить гуманность и освободить активистов, задержанных за выступление против вырубки деревьев по Токтоналиева.

По данным пресс-службы акыйкатчы, милиционеры задержали 10 самых активных бишкекчан. Среди них – эколог и исполнительный директор ОФ "Инициатива Арча" Дмитрий Ветошкин и глава фонда "Городские инициативы" Раушанна Саркеева.

"Все они в настоящее время находятся в Первомайском райнном суде и ждут начала процесса. Им предоставлены три адвоката. На протяжении всего дня представитель института омбудсмена проводит мониторинг данной ситуации в целях фиксации правонарушений и мониторинга судебных процессов", – говорится в сообщении.

Напомним, с утра на отрезке улицы Токтоналиева МП "Зеленстрой" ведет вырубку деревьев. Всего 2 июня планируется спилить порядка 140 деревьев. Местные жители вышли на митинг против вырубки зеленых насаждений. Бишкекчане утверждают, что "Зеленстрой" не имеет никаких разрешительных документов на уничтожение деревьев.