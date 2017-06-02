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Ботанический сад Бишкека может быть частично вырублен по инициативе мэрииБотанический сад Бишкека может быть частично вырублен по инициативе мэрииКак и где провести выходные в столице. Афиша со 2 по 4 июняКак и где провести выходные в столице. Афиша со 2 по 4 июня

Омбудсмен призывает освободить активистов, выступавших против вырубки деревьев по Токтоналиева

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/ombuds...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429780-ru.html

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2 июня 2017, 17:30       Комментарии

Омбудсмен Кубат Оторбаев призывает правоохранительные органы страны проявить гуманность и освободить активистов, задержанных за выступление против вырубки деревьев по Токтоналиева.
По данным пресс-службы акыйкатчы, милиционеры задержали 10 самых активных бишкекчан. Среди них – эколог и исполнительный директор ОФ "Инициатива Арча" Дмитрий Ветошкин и глава фонда "Городские инициативы" Раушанна Саркеева.
"Все они в настоящее время находятся в Первомайском райнном суде и ждут начала процесса. Им предоставлены три адвоката. На протяжении всего дня представитель института омбудсмена проводит мониторинг данной ситуации в целях фиксации правонарушений и мониторинга судебных процессов", – говорится в сообщении.
Напомним, с утра на отрезке улицы Токтоналиева МП "Зеленстрой" ведет вырубку деревьев. Всего 2 июня планируется спилить порядка 140 деревьев. Местные жители вышли на митинг против вырубки зеленых насаждений. Бишкекчане утверждают, что "Зеленстрой" не имеет никаких разрешительных документов на уничтожение деревьев.

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