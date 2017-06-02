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Албек Ибраимов выступает в защиту маршруток и одобряет повышение тарифов на проезд в Бишкеке

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/albek-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429779-ru.html

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2 июня 2017, 17:38       Комментарии

Маршрутки на протяжении 10 лет служили альтернативным видом транспорта для горожан. Об этом на заседании Бишкекского городского кенеша заявил мэр столицы Албек Ибраимов.
По его словам, 80% горожан пользуются услугами частных маршрутных такси.
«Если их запретить, то мы столкнемся с транспортным коллапсом. Сегодня горожане готовы ездить только по 10 сомов. А частники говорят, что если увеличат оплату за проезд, то готовы улучшить условия для пассажиров. Надо увеличивать тариф, чтобы были GPS и кондиционеры в маршрутах», — сказал градоначальник.

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