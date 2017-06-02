Албек Ибраимов выступает в защиту маршруток и одобряет повышение тарифов на проезд в Бишкеке

2 июня 2017, 17:38 Комментарии

Маршрутки на протяжении 10 лет служили альтернативным видом транспорта для горожан. Об этом на заседании Бишкекского городского кенеша заявил мэр столицы Албек Ибраимов.

По его словам, 80% горожан пользуются услугами частных маршрутных такси.

«Если их запретить, то мы столкнемся с транспортным коллапсом. Сегодня горожане готовы ездить только по 10 сомов. А частники говорят, что если увеличат оплату за проезд, то готовы улучшить условия для пассажиров. Надо увеличивать тариф, чтобы были GPS и кондиционеры в маршрутах», — сказал градоначальник.