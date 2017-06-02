Вскоре в троллейбусах Бишкека начнут объявлять названия остановок

2 июня 2017, 17:45 Комментарии

Мэрия пообещала, что в течение месяца в троллейбусах Бишкека начнут объявлять названия остановок. Об этом сообщил мэр столицы Албек Ибраимов на заседании Бишкекского городского кенеша.

Депутат БГК от фракции «Республика — Ата Журт» Жусупбек Коргонбай уулу поинтересовался, почему в общественном транспорте не созданы условия для незрячих людей.

«Остановки не объявляются, и слабовидящие и слепые люди не знают где выйти», — поинтересовался он.

На что мэр ответил, что вскоре названия остановок будут звучать в троллейбусах столицы.

«Остановки будут объявлять только в троллейбусах, так как автобусы непригодны для этого», — сказал Ибраимов.