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Вскоре в троллейбусах Бишкека начнут объявлять названия остановок

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/vskore...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429778-ru.html

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2 июня 2017, 17:45       Комментарии

Мэрия пообещала, что в течение месяца в троллейбусах Бишкека начнут объявлять названия остановок. Об этом сообщил мэр столицы Албек Ибраимов  на заседании Бишкекского городского кенеша.
Депутат БГК от фракции «Республика — Ата Журт» Жусупбек Коргонбай уулу поинтересовался, почему в общественном транспорте не созданы условия для незрячих людей.
«Остановки не объявляются, и слабовидящие и слепые люди не знают где выйти», — поинтересовался он.
На что мэр ответил, что вскоре названия остановок будут звучать в троллейбусах столицы.
«Остановки будут объявлять только в троллейбусах, так как автобусы непригодны для этого», — сказал Ибраимов.

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