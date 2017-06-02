Ботанический сад Бишкека может быть частично вырублен по инициативе мэрии

2 июня 2017, 17:31 Комментарии

Сегодня, 2 июня, на заседании Горкенеша мэр Бишкека заявил, что помимо вырубки деревьев по улице Токтоналиева и в микрорайоне «Восток-5» планируется снести 17 домов либо вырубить часть Ботанического сада (полосу шириной 9 метров). На этот шаг, по словам мэра, муниципальные службы вынуждены будут пойти для расширения имеющейся дороги.

По мнению директора общественного объединения "Ырыстан", эколога Дмитрия Переяславского, этого никак нельзя допускать, так как в Ботаническом саду находятся не только городские растения, но и коллекционные, имеющие большую ценность.

"На данный момент по улице Токтоналиева процесс вырубки деревьев продолжается. Бишкекглавархитектура сказала, что будет высажено порядка 200 деревьев взамен срубленных. Но там есть свои сложности. Например, нельзя высаживать деревья вблизи домов из-за возможности разрушения фундамента. Также нельзя сажать их там, где проходят воздушные коммуникации. Хотя во всех цивилизованных странах все коммуникации уходят под землю. Из-за того, что там расширяют дорогу, места для насаждений может не остаться", – сказал он.

Активисты хотят обратить внимание мэрии на то, что большие проекты по реконструкции города нужно начинать реализовывать только после согласования с общественностью.

"В данный момент улица Токтоналиева не является загруженной. Необходимости ее расширения без создания развязки на Южной магистрали нет. Мы пытаемся создать большую емкость с маленьким горлышком, потому что машины не смогут выйти на Южную магистраль, даже если Токтоналиева станет 4-х полосной. Они создают дубликат улицы Манаса, чтобы правительственную трассу можно было бы спокойно оцеплять и пропускать кортежи, не вызывая заторы", – прокомментировал вырубку деревьев по улице Токтоналиева эколог Дмитрий Переяславский.