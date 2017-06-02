Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Бишкекчанам не удалось защитить деревьяБишкекчанам не удалось защитить деревьяОмбудсмен призывает освободить активистов, выступавших против вырубки деревьев по ТоктоналиеваОмбудсмен призывает освободить активистов, выступавших против вырубки деревьев по Токтоналиева

Ботанический сад Бишкека может быть частично вырублен по инициативе мэрии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/botani...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429777-ru.html

Похожие новости

Александр Крестинин возглавил бишкекский "Дордой"

Мэрия обещает посадить деревья вместо вырубленных по улице Токтоналиева

Вскоре в троллейбусах Бишкека начнут объявлять названия остановок

Албек Ибраимов выступает в защиту маршруток и одобряет повышение тарифов на проезд в Бишкеке

Министр ЕЭК Никишина: "Избежать конкуренции интеграционных инициатив позволит Создание Большого Евразийского партнерства"

2 июня 2017, 17:31       Комментарии

Сегодня, 2 июня, на заседании Горкенеша мэр Бишкека заявил, что помимо вырубки деревьев по улице Токтоналиева и в микрорайоне «Восток-5» планируется снести 17 домов либо вырубить часть Ботанического сада (полосу шириной 9 метров). На этот шаг, по словам мэра, муниципальные службы вынуждены будут пойти для расширения имеющейся дороги.
По мнению директора общественного объединения "Ырыстан", эколога Дмитрия Переяславского, этого никак нельзя допускать, так как в Ботаническом саду находятся не только городские растения, но и коллекционные, имеющие большую ценность.
"На данный момент по улице Токтоналиева процесс вырубки деревьев продолжается. Бишкекглавархитектура сказала, что будет высажено порядка 200 деревьев взамен срубленных. Но там есть свои сложности. Например, нельзя высаживать деревья вблизи домов из-за возможности разрушения фундамента. Также нельзя сажать их там, где проходят воздушные коммуникации. Хотя во всех цивилизованных странах все коммуникации уходят под землю. Из-за того, что там расширяют дорогу, места для насаждений может не остаться", – сказал он.
Активисты хотят обратить внимание мэрии на то, что большие проекты по реконструкции города нужно начинать реализовывать только после согласования с общественностью.
"В данный момент улица Токтоналиева не является загруженной. Необходимости ее расширения без создания развязки на Южной магистрали нет. Мы пытаемся создать большую емкость с маленьким горлышком, потому что машины не смогут выйти на Южную магистраль, даже если Токтоналиева станет 4-х полосной. Они создают дубликат улицы Манаса, чтобы правительственную трассу можно было бы спокойно оцеплять и пропускать кортежи, не вызывая заторы", – прокомментировал вырубку деревьев по улице Токтоналиева эколог Дмитрий Переяславский.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум