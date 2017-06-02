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Руководитель аппарата президента встретился с делегацией Всемирного банка

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360911_ry...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429776-ru.html

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2 июня 2017, 17:17       Комментарии

Сапар Исаков встретился с делегацией Всемирного банка во главе с руководителем глобальной практики информационно-коммуникационных технологий Джейн Тредвелл. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Джейн Тредвелл отметила, что Всемирный банк рад продолжить сотрудничество с Кыргызстаном не только в рамках проекта "Таза Коом". "Мы выражаем ключевую приверженность продолжать оказывать поддержку и привлекать международных экспертов для выработки лучших идей и предложений по проекту и приступить к его реализации", - сказала она.
В свою очередь Исаков выразил признательность за участие в прошедшей международной конференции по программе цифровой трансформации "Таза коом", а также поблагодарил Всемирный банк за проявленный интерес и поддержку в реализации значимого для республики национального проекта.

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