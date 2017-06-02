Сегодня: боевики из Кыргызстана, битва за Душанбинку, погода на выходные

2 июня 2017, 17:30 Комментарии

В Москве задержаны 18 боевиков ИГИЛа, в том числе граждане Кыргызстана. Операция ФСБ была проведена одновременно по нескольким адресам. В квартире на улице Новоорловской были задержаны 12 человек - граждане Узбекистана и Кыргызстана, а также несколько уроженцев России. Там же обнаружены самодельные взрывные устройства, автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты. В другой квартире были арестованы еще шестеро вооруженных боевиков.

По данным следствия, террористы готовили атаки на один из ресторанов и станцию метро. Для этого ими были изготовлены бомбы, замаскированные под кофемолки. Также боевики планировали использовать против пассажиров общественного транспорта автоматическое оружие и гранаты. Источник в ФСБ сообщил российским СМИ, что теракты планировалось совершить в ходе предстоящего в России Кубка конфедераций по футболу. Объектами нападений должны были стать места массового скопления людей.

Битва за Душанбинку. Мэрия и нанятые ею строители все-таки начали вырубку деревьев и зеленой изгороди вдоль улицы Токтоналиева (бывшая Душанбинская). В неравном противостоянии с сотрудниками милиции горожане, вставшие грудью на защиту многолетних насаждений, были вынуждены отступить. Самых активных участников протеста доставили в РОВД за неподчинение представителям власти.

Было задержано 10 человек, за них вступились депутаты Бишкекского городского кенеша. Они побывали на месте баталий и сообщили о происшедшем мэру. В свою очередь Албек Ибраимов позвонил в РОВД и попроси милиционеров обойтись с активистами гуманно.

Позиция муниципалитета непреклонна - работы на улице Токтоналиева будут продолжены. Дорога, как предусмотрено проектом, перестает быть тупиковой и будет расширена с нынешних 7 до 11 метров, то есть до 4-х полос. Строительство моста через реку Ала-Арча в районе здания, занимаемое Финполом и МЧС, уже начато. Как подчеркивают в мэрии Бишкека, вместо подлежащих вырубке 143 деревьев после укладки асфальта на обочине дороги будет высажено более 200 крупномерных саженцев.

В Кара-Кульдже рухнул мост. Его построили и торжественно открыли только год назад. На возведение этого сооружения в селе Биринчи было израсходовано почти 9 миллионов сомов. Однако конструкция не устояла под напором стихии. Опоры моста были разрушены мощными селевыми потоками, в результате чего и произошло обрушение.

Представители местных органов власти сетуют на плохие погодные условия. Обильные дожди 23 и 29 мая, прошедшие в Кара-Кульджинском районе, спровоцировали сход бурных потоков грязи и камней. Этот фактор, как считают чиновники, и сыграл главную роль в том, что произошло. Население и скот теперь переходят реку вброд, а вот движение транспорта парализовано. О возможных сроках восстановления моста пока ничего неизвестно.

Опять землетрясение. В Чон-Алайском районе накануне вечером были зафиксированы толчки силой до 5 баллов в эпицентре. Колебания почвы ощущались в ряде населенных пунктов Ошской области. В селах Жар-Башы, Кулчу, Чак, Кара-Шыбак сила толчков составляла 4,5 балла, в Шибээ - 4 балла, в Карамыке, Кара-Тейите и Ачык-Суу - 3,5.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, жертв и разрушений нет. В последнее время в южном регионе землетрясения происходят достаточно часто, однако сейсмологи не склонны излишне драматизировать ситуацию. Эксперты отмечают, что для нашего региона тектоническая активность – нормальное явление.

Запрет на рекламу алкоголя в интернете. С такой законодательной инициативой выступило Министерство экономики Кыргызстана. Предлагаемые поправки ведомство вынесло на общественное обсуждение. Чиновники апеллируют тем, что реклама водки, вин и пива провоцирует подростков и молодежь. Они стремятся попробовать, так как считают это приобщением к взрослой жизни.

Как отмечают авторы поправок, "круг лиц, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети интернет, не ограничен". То есть дети и подростки подвержены воздействию рекламы на алкогольную продукцию в любое время суток, в то время как на радио и телевидении действуют временные ограничения. На этом основании инициаторы поправок и предлагают пересмотреть нормы Закона "О рекламе".

Погода на выходные. В субботу без осадков и жарко, а в воскресенье ожидается резкая перемена погоды. Гидрометцентр распространил штормовое предупреждение, которое будет действовать на территории Кыргызстана с 4 по 6 июня. В эти дни по республике ожидаются дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные.

В столице выходные дни обещают быть жаркими и безоблачными. С субботу до +33 градусов, а в воскресенье +27. Изменение погоды, возможно, произойдет в понедельник. 5- июня в Бишкеке синоптики ожидают дожди с грозами и усиление западного ветра, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду.