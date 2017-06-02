Бишкекчанам не удалось защитить деревья

2 июня 2017, 17:32 Комментарии

Сегодня, 2 мая, бишкекчане, проживающие на улице Токтоналиева (Душанбинская), сражались за деревья, растущие возле их домов. Однако сдержать натиск правоохранителей и сотрудников МП "Зеленстрой" не удалось. По сообщению мэрии, на участке от улицы Ахунбаева до реки Ала-Арча 143 дерева подлежат сносу, из них 70 являются больными.

Те же, кто пытался остановить массовую вырубку деревьев, оказались задержаны милицией. В ГУВД пояснили, что сотрудники провели беседу с жителями этого участка и предупредили о недопустимости нарушений общественного порядка. Но граждане, не подчинившись законным требованиям, нарушая общественный порядок, всячески препятствовали работе муниципальных служб и перекрывали дорогу для проезда техники.

"За нарушение правопорядка 10 граждан были доставлены в УВД Первомайского района и в отношении них составлены протоколы административного правонарушения. Собранные материалы были переданы в Первомайский суд", - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД г. Бишкек.

В свою очередь муниципалитет пообещал, что на улице Токтоналиева будет высажено более 200 молодых деревьев - липы мелколистной и клена остролистного, а также 520 погонных метров живой изгороди.

Впрочем, по мнению интернет-сообщества, данные действия столичных властей можно назвать как варварское отношение к людям и природе.