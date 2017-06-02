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Бишкекчанам не удалось защитить деревья

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360909_bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429774-ru.html

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Мэрия Бишкека уверяет: на улице Токтоналиева будет высажено более 200 молодых деревьев

2 июня 2017, 17:32       Комментарии

Сегодня, 2 мая, бишкекчане, проживающие на улице Токтоналиева (Душанбинская), сражались за деревья, растущие возле их домов. Однако сдержать натиск правоохранителей и сотрудников МП "Зеленстрой" не удалось. По сообщению мэрии, на участке от улицы Ахунбаева до реки Ала-Арча 143 дерева подлежат сносу, из них 70 являются больными.
Те же, кто пытался остановить массовую вырубку деревьев, оказались задержаны милицией. В ГУВД пояснили, что сотрудники провели беседу с жителями этого участка и предупредили о недопустимости нарушений общественного порядка. Но граждане, не подчинившись законным требованиям, нарушая общественный порядок, всячески препятствовали работе муниципальных служб и перекрывали дорогу для проезда техники.
"За нарушение правопорядка 10 граждан были доставлены в УВД Первомайского района и в отношении них составлены протоколы административного правонарушения. Собранные материалы были переданы в Первомайский суд", - говорится в сообщении пресс-службы ГУВД г. Бишкек.
В свою очередь муниципалитет пообещал, что на улице Токтоналиева будет высажено более 200 молодых деревьев - липы мелколистной и клена остролистного, а также 520 погонных метров живой изгороди.
Впрочем, по мнению интернет-сообщества, данные действия столичных властей можно назвать как варварское отношение к людям и природе.

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