Kazinform: Говорить о доверии граждан к судам еще рано - Назарбаев

2 июня 2017, 17:10 Комментарии

Kazinform: Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Верховного суда Кайратом Мами, сообщает пресс-служба Акорды. В ходе встречи Главе государства был представлен отчет по реализации судебной реформы в рамках Плана нации "100 конкретных шагов" и о работе судов по отправлению правосудия. Нурсултан Назарбаев отметил наличие большого объема предстоящей работы, как в судебной системе, так и во всем правоохранительном блоке.

- Полное верховенство закона будет обеспечено тогда, когда граждане будут верить и обращаться в суды за помощью, получать справедливые решения и их права будут полностью защищены. Сейчас об этом говорить рано, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание на слабое развитие адвокатуры, подчеркнув отсутствие состязательности в судебном процессе.

- Все меры по совершенствованию системы должны проводиться комплексно. Есть нарекания к работе местной полиции. Не сокращается количество проверок бизнеса, налоговых ревизий. Необходимо наладить работу в этой сфере, - сказал Нурсултан Назарбаев.

К.Мами доложил Главе государства о положительном эффекте на судебную систему страны реформ, осуществленных в правоохранительной сфере. - Суды в республике работают в стабильном режиме. Более 512 тысяч уголовных, гражданских и административных дел поступило в суды в течение последних 5 месяцев этого года. Более 417 тысяч из этих дел были рассмотрены в отведенные процессуальные сроки, - сказал председатель Верховного суда. Кроме того, К.Мами проинформировал Президента Казахстана о росте количества обращений граждан в суды, а также о результатах внедрения электронной судебной системы.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.