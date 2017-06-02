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Kazinform: Говорить о доверии граждан к судам еще рано - Назарбаев

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazinform...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429773-ru.html

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2 июня 2017, 17:10       Комментарии

Kazinform: Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Верховного суда Кайратом Мами, сообщает пресс-служба Акорды. В ходе встречи Главе государства был представлен отчет по реализации судебной реформы в рамках Плана нации "100 конкретных шагов" и о работе судов по отправлению правосудия. Нурсултан Назарбаев отметил наличие большого объема предстоящей работы, как в судебной системе, так и во всем правоохранительном блоке.
- Полное верховенство закона будет обеспечено тогда, когда граждане будут верить и обращаться в суды за помощью, получать справедливые решения и их права будут полностью защищены. Сейчас об этом говорить рано, - сказал Президент Казахстана.
Глава государства обратил внимание на слабое развитие адвокатуры, подчеркнув отсутствие состязательности в судебном процессе.
- Все меры по совершенствованию системы должны проводиться комплексно. Есть нарекания к работе местной полиции. Не сокращается количество проверок бизнеса, налоговых ревизий. Необходимо наладить работу в этой сфере, - сказал Нурсултан Назарбаев.
К.Мами доложил Главе государства о положительном эффекте на судебную систему страны реформ, осуществленных в правоохранительной сфере. - Суды в республике работают в стабильном режиме. Более 512 тысяч уголовных, гражданских и административных дел поступило в суды в течение последних 5 месяцев этого года. Более 417 тысяч из этих дел были рассмотрены в отведенные процессуальные сроки, - сказал председатель Верховного суда. Кроме того, К.Мами проинформировал Президента Казахстана о росте количества обращений граждан в суды, а также о результатах внедрения электронной судебной системы.
По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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