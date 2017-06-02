Премьер призвал МСУ оказывать максимальную поддержку экспортоориентированным предприятиям

2 июня 2017, 17:12 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочей поездки по Иссык-Кульской области ознакомился с деятельностью ОсОО "Яблочная компания" по производству соков в селе Ананьево Иссык-Кульского района и молокоперерабатывающего предприятия "Ак-Булак" в городе "Каракол". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Учредитель ОсОО "Яблочная компания" Доолотбек Салмакеев проинформировал, что данное кыргызско-российское предприятие по производству яблочного сока работает с 2015 года. На нем используются современные технологии, отвечающие мировым стандартам и обеспечены работой 30 человек. Вся производимая продукция экологически чистая и высокого качества, в ассортименте имеется пять видов сока. Для производства используется только местное сырье. Всего в оборудование предприятия было вложено 80 млн сомов и 20 млн сомов были предоставлены Кыргызско-Российским фондом развития, на которые разбит яблоневый сад.

"В настоящее время, производимая продукция экспортируется в страны ЕАЭС, в частности в российские города – Санкт-Петербург и Москва. Нам удалось занять свою нишу на российском рынке, в перспективе планируем выйти на рынок Казахстана, а затем уже Китая и Европы. В этих целях планируется расширение производства, для чего потребуется 3 гектара земли и 17 миллионов долларов США. В случае его реализации решится вопрос сбыта местных фруктов. Мы планируем расширить наше предприятие и хотели бы привлечь внимание Правительства", - сообщил Доолотбек Салмакеев.

Премьер-министр поручил полномочному представителю Правительства в Иссык-Кульской области Узарбеку Жылкыбаеву рассмотреть возможность предоставления земли для расширения производства данного предприятия. Он напомнил, что приоритетным направлением финансирования со стороны Кыргызско-Российского фонда развития являются аналогичные проекты.

Также глава правительства ознакомился с деятельностью молокоперерабатывающего предприятия "Ак-Булак" в городе "Каракол".

Руководитель компании Нарынбек Чикеев проинформировал, что предприятие начало свою деятельность с 2011 года. Основная производимая продукция: сухое молоко, сливочное масло, сыры и йогуртовая продукция. Выпускаемая продукция реализуется пока на местном рынке, в планах есть выйти на экспорт.

Премьер-министр отметил, что местные органы власти должны оказывать максимальную поддержку предприятиям на местах, особенно ориентированных на экспорт. Глава Правительства подчеркнул, что такие предприятия помогают решить вопросы сбыта местной сельскохозяйственной продукции, создания новых рабочих мест и сокращения внутренней миграции в стране.

Вместе с тем обращаясь к предпринимателям Премьер-министр отметил, что со вступлением страны в ЕАЭС, у отечественного бизнеса появились новые возможности. Для их полной реализации необходимо обеспечивать высокое качество производимой продукции и ее необходимый объем - подчеркнул Жээнбеков.