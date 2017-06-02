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Министр ЕЭК Никишина: "Избежать конкуренции интеграционных инициатив позволит Создание Большого Евразийского партнерства"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ministr-e...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429771-ru.html

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2 июня 2017, 17:36       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. В рамках Большого Евразийского партнерства могла бы формироваться на равных началах комфортная и гармоничная среда для сотрудничества и совместного развития экономик. Как сообщила пресс-служба ЕАЭС, об этом заявила министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина на Петербургском международном экономическом форуме.
Выступая на панельной сессии "ШОС и перспективы формирования Большого Евразийского партнерства", Вероника Никишина отметила, что на евразийском пространстве существует множество инициатив экономического сотрудничества. И важно обеспечить их взаимосвязанность, препятствовать созданию интеграционной конкуренции, "наслоению" разных правил и договоренностей. "Решением задачи может стать создание Большого Евразийского партнерства, выстроенного в формате инклюзивного диалога, – сказала министр ЕЭК. – И для его построения важно задействовать все площадки, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, переговоры по сопряжению ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути, развитию сотрудничества ЕАЭС – АСЕАН. Необходимо добиться и установления тесного контакта с Евросоюзом. Без него партнерство будет неполным".
В этой логике ЕАЭС уже строит свое международное сотрудничество. Формируется сеть двусторонних договорённостей. На повестке дня – соглашения о свободной торговле с перспективными членами ШОС – Ираном и Индией, государствами АСЕАН – Сингапуром и Вьетнамом. Также идут переговоры с партнерами по Большой Евразии – Египтом и Израилем.
С Китаем планируется осуществить целый комплекс совместных инициатив, в том числе заключение базового торгово-экономического соглашения, выстраивание системы совместного отраслевого сотрудничества, развитие инфраструктуры и производственной кооперации.
"Переговоры о либерализации торгового режима для нас – это не дань моде, а реализация потенциала с теми партнерами, с которыми этот потенциал выявлен", – подчеркнула Вероника Никишина.
При этом цель всех соглашений о свободной торговле – создание комплексных правил в различных сферах регулирования, направленных в первую очередь на содействие торговым операциям, кооперации, инвестиционному и технологическому сотрудничеству, выработку современных регулятивных стандартов.
В панельной сессии также приняли участие министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваэзи, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов, министр торговли Бангладеш Тофаил Ахмед, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, президент Конфедерации индийской промышленности, исполнительный вице-председатель ApolloHospitalsEnterpriseLimited Шобана Каминени и другие представители государственных органов и экспертного сообщества из России, Кыргызстана, Ирана и Китая.

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