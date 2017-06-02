Тарифы на общественный транспорт нужно поднимать, мы готовы это поддержать, - депутат БГК Э.Докенов

2 июня 2017, 17:11 Комментарии

Тарифы на общественный транспорт нужно поднимать, депутаты готовы это поддержать. Об этом 2 июня заявил депутат Бишкекского городского кенеша Эрнис Докенов на сессии БГК.

Депутат обратился к мэру Бишкека Албеку Ибраимову. "Мэрия в год производит дотацию с пенсионеров на 300 млн сомов. У вас получается, что пенсионер садится утром, как на работу, и до вечера ездит. Если мы сегодня дадим дотацию 12 частным автобусам, то маршрутные такси завтра тоже попросят дотацию", - сказал он.

По мнению Э.Докенова, чтобы автобус №35 перевозил больше пассажиров, маршрут №113 нужно закрыть.

В свою очередь мэр отметил, что маршрутные такси на протяжении 10 лет служили альтернативой перевозкой горожан. По его словам, 80% пассажиров пользуются услугами частных маршрутных такси.

"Если их запретить, то мы встретимся с транспортным коллапсом. Сегодня горожане готовы ездить только по 10 сомов. А частники говорят, что если увеличат оплату за проезд, то готовы улучшить условия. Надо увеличивать тариф, чтобы были GPS и кондиционеры в маршрутах", - сказал он.