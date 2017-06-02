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Тарифы на общественный транспорт нужно поднимать, мы готовы это поддержать, - депутат БГК Э.Докенов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429769-ru.html

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2 июня 2017, 17:11       Комментарии

Тарифы на общественный транспорт нужно поднимать, депутаты готовы это поддержать. Об этом 2 июня заявил депутат Бишкекского городского кенеша Эрнис Докенов на сессии БГК.
Депутат обратился к мэру Бишкека Албеку Ибраимову. "Мэрия в год производит дотацию с пенсионеров на 300 млн сомов. У вас получается, что пенсионер садится утром, как на работу, и до вечера ездит. Если мы сегодня дадим дотацию 12 частным автобусам, то маршрутные такси завтра тоже попросят дотацию", - сказал он.
По мнению Э.Докенова, чтобы автобус №35 перевозил больше пассажиров, маршрут №113 нужно закрыть.
В свою очередь мэр отметил, что маршрутные такси на протяжении 10 лет служили альтернативой перевозкой горожан. По его словам, 80% пассажиров пользуются услугами частных маршрутных такси.
"Если их запретить, то мы встретимся с транспортным коллапсом. Сегодня горожане готовы ездить только по 10 сомов. А частники говорят, что если увеличат оплату за проезд, то готовы улучшить условия. Надо увеличивать тариф, чтобы были GPS и кондиционеры в маршрутах", - сказал он.

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