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Новости Кыргызстана

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Водительские права в Кыргызстане не продаются, утверждает ГРС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429768-ru.html

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2 июня 2017, 17:06       Комментарии

Пресс-конференция проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
"Мы официально можем сказать, что водительские удостоверения не продаются, потому что у нас два года действует автоматизированная информационная система", - сообщил Рыскелдиев.
По его словам, в автошколах не могут работать коррупционные схемы, потому что указанная система в онлайн-режиме фиксирует поступление учеников, а процесс сдачи экзамена контролируется камерой видеонаблюдения.
"Все выпускники обязательно проходят обучение и только потом сдают экзамен", - сказал чиновник.
11 мая стало известно, что в ходе проверки, проведенной Министерством образования и науки, 102 из 205 автошкол страны получили предупреждения за различные нарушения в своей работе.

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