Водительские права в Кыргызстане не продаются, утверждает ГРС

2 июня 2017, 17:06 Комментарии

Пресс-конференция проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

"Мы официально можем сказать, что водительские удостоверения не продаются, потому что у нас два года действует автоматизированная информационная система", - сообщил Рыскелдиев.

По его словам, в автошколах не могут работать коррупционные схемы, потому что указанная система в онлайн-режиме фиксирует поступление учеников, а процесс сдачи экзамена контролируется камерой видеонаблюдения.

"Все выпускники обязательно проходят обучение и только потом сдают экзамен", - сказал чиновник.

11 мая стало известно, что в ходе проверки, проведенной Министерством образования и науки, 102 из 205 автошкол страны получили предупреждения за различные нарушения в своей работе.