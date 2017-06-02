Столичные троллейбусы будут мыть вручную, — мэр

2 июня 2017, 16:30 Комментарии

Водители троллейбусов будут вручную мыть свой транспорт до приобретения мойки. Об этом на заседании БГК сказал мэр столицы Албек Ибраимов.

По его словам, до конца году количество троллейбусов увеличится до 500 штук.

«Есть вопросы по внутреннему и внешнему облику этих троллейбусов. Они должны убираться каждый день. Мы покупаем мойку в кредит. До покупки будем мыть вручную», — сказал он.

Кроме того, он рассказал о рекламных растяжках на городском транспорте.

«Депутат горкенеша сказал, что автобусы рекламируют презервативы. Но я такого не обнаружил. Даже если есть реклама, то доход от нее минимальный», — сказал он.