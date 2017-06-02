Депутат БГК возмущен рекламой презервативов и чая на муниципальных автобусах

2 июня 2017, 16:56 Комментарии

Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Республика-Ата Журт» Жусупбек Коргонбай уулу возмутился тем, что автобусы Бишкека обклеивают рекламными вывесками. Об этом он заявил на заседании горкенеша.

По его словам, необходимо прекратить данную практику.

«На автобусы клеят всякую рекламу, начиная от чая и заканчивая презервативами. Что за беспредел? Кто получает деньги от рекламы? Необходимо остановить это», — сказал Жусупбек Коргонбай уулу.

Также депутат предложил лишать лицензии компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, за то, что их водитель разговаривает по телефону.

«Водители маршрутных такси постоянно разговаривают за рулем. Их за это штрафуют всего на 300 сомов. Нужно ввести норматив по отзыву лицензий у компаний», — подчеркнул Жусупбек Коргонбай уулу.