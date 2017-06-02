Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Для столичных учащихся будут организованы пришкольные лагеряДля столичных учащихся будут организованы пришкольные лагеряВодительские права в Кыргызстане не продаются, утверждает ГРСВодительские права в Кыргызстане не продаются, утверждает ГРС

В Чон-Алайском районе вновь произошло землетрясение

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-chon...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429765-ru.html

Похожие новости

Вазиль Худак: Мы хотим сосредоточиться на развитии сельских районов и агросектора в Кыргызстане

Жители Чон-Алая ощутили землетрясение в 5 баллов

В Ошской области произошло землетрясение силой 5 баллов

В Чон-Алайском районе произошло землетрясение с силой в 5 баллов

В каких районах Бишкека, Таласской и Чуйской областей 2 июня отключат электричество

2 июня 2017, 17:08       Комментарии

1 июня в 21:10 сейсмологической станцией Института сейсмологии НАН КР зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 5 баллов, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, очаг землетрясения расположен на территории Кыргызстана, в 10 км к юго-востоку от села Жар-Башы, 10 км к юго-западу от села Кара-Шыбак, 13 км к юго-востоку от села Кулчу, 20 км к юго-востоку от села Шибээ, 30 км к юго-западу от села Ачык-Суу, 135 км к юго-западу от города Ош.
"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность подземных толчков составляла в селах Жар-Башы, Кулчу, Чак, Кара-Шыбак 4,5 балла, Шибээ – 4 балла, Карамык, Кара-Тейит, Ачык-Суу – 3,5 балла. По предварительным данным жертв и разрушений нет", – говорится в сообщении.
Напомним, из-за произошедших в начале мая 2017 года на юге Кыргызстана землетрясений в Ошской области были разрушены 8 жилых домов, 529 жилищ пришли в аварийное состояние и еще 463 теперь нуждаются в ремонте. 3136 жителей из пяти сел Чон-Алайского района пришлось переселить в палатки.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум