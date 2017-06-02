В Чон-Алайском районе вновь произошло землетрясение

2 июня 2017, 17:08 Комментарии

1 июня в 21:10 сейсмологической станцией Института сейсмологии НАН КР зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 5 баллов, сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, очаг землетрясения расположен на территории Кыргызстана, в 10 км к юго-востоку от села Жар-Башы, 10 км к юго-западу от села Кара-Шыбак, 13 км к юго-востоку от села Кулчу, 20 км к юго-востоку от села Шибээ, 30 км к юго-западу от села Ачык-Суу, 135 км к юго-западу от города Ош.

"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность подземных толчков составляла в селах Жар-Башы, Кулчу, Чак, Кара-Шыбак 4,5 балла, Шибээ – 4 балла, Карамык, Кара-Тейит, Ачык-Суу – 3,5 балла. По предварительным данным жертв и разрушений нет", – говорится в сообщении.

Напомним, из-за произошедших в начале мая 2017 года на юге Кыргызстана землетрясений в Ошской области были разрушены 8 жилых домов, 529 жилищ пришли в аварийное состояние и еще 463 теперь нуждаются в ремонте. 3136 жителей из пяти сел Чон-Алайского района пришлось переселить в палатки.