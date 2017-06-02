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Дом, в котором умерла Мэрилин Монро, продали за $7,2 млн

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/dom-v-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429764-ru.html

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2 июня 2017, 17:11       Комментарии

Особняк расположен в Брентвуде, голливудская актриса считала его своим личным убежищем.
Последний дом Мэрилин Монро, в котором она скончалась в 1962 году, продали за $7,2 млн, сообщает LABJ News. Как отмечается, в Брентвуде был расположен единственный особняк, который принадлежал актрисе.
Ранее сообщалось, что его выставляли на торги за $6,9 млн. В последний раз особняк собирались продавать в 2012 году.
Сама Мэрилин Монро приобрела этот дом, который был частично меблирован, за несколько месяцев до смерти. Актрисе он обошёлся в $75 тысяч.

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