Дом, в котором умерла Мэрилин Монро, продали за $7,2 млн

2 июня 2017, 17:11 Комментарии

Особняк расположен в Брентвуде, голливудская актриса считала его своим личным убежищем.

Последний дом Мэрилин Монро, в котором она скончалась в 1962 году, продали за $7,2 млн, сообщает LABJ News. Как отмечается, в Брентвуде был расположен единственный особняк, который принадлежал актрисе.

Ранее сообщалось, что его выставляли на торги за $6,9 млн. В последний раз особняк собирались продавать в 2012 году.

Сама Мэрилин Монро приобрела этот дом, который был частично меблирован, за несколько месяцев до смерти. Актрисе он обошёлся в $75 тысяч.