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Задержанные в Бишкеке активисты находятся в Первомайском райсуде в ожидании вердикта

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/zaderz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429763-ru.html

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Бишкекчанам не удалось защитить деревья

Ботанический сад Бишкека может быть частично вырублен по инициативе мэрии

2 июня 2017, 17:15       Комментарии

Задержанные в Бишкеке активисты находятся в Первомайском райсуде в ожидании вердикта по административному делу. Об этом K-News сообщил эколог Дмитрий Ветошкин — один из участников пикета против вырубки деревьев, приходившего сегодня, 2 июня, по ул. Токтоналиева.
Сразу после задержания экологи-активисты и митинговавшие местные жители были доставлены в Первомайское РОВД, откуда их отправили в райсуд для рассмотрения дела об административном правонарушении.
Напомним, с утра на отрезке улицы Токтоналиева МП "Зеленстрой" ведет вырубку деревьев. Всего 2 июня планируется спилить порядка 140 деревьев. Местные жители вышли на митинг против вырубки зеленых насаждений. Бишкекчане утверждают, что "Зеленстрой" не имеет никаких разрешительных документов на уничтожение деревьев

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