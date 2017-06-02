2 июня 2017, 17:15 Комментарии

Задержанные в Бишкеке активисты находятся в Первомайском райсуде в ожидании вердикта по административному делу. Об этом K-News сообщил эколог Дмитрий Ветошкин — один из участников пикета против вырубки деревьев, приходившего сегодня, 2 июня, по ул. Токтоналиева.

Сразу после задержания экологи-активисты и митинговавшие местные жители были доставлены в Первомайское РОВД, откуда их отправили в райсуд для рассмотрения дела об административном правонарушении.

Напомним, с утра на отрезке улицы Токтоналиева МП "Зеленстрой" ведет вырубку деревьев. Всего 2 июня планируется спилить порядка 140 деревьев. Местные жители вышли на митинг против вырубки зеленых насаждений. Бишкекчане утверждают, что "Зеленстрой" не имеет никаких разрешительных документов на уничтожение деревьев