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Таможня подарила детским домам денежные средства и бытовую технику

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360905_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429762-ru.html

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2 июня 2017, 17:01       Комментарии

В День защиты детей Государственная таможенная служба поздравила свои подопечные детские дома. Стоит отметить, подарки были нацелены на благоустройство учреждений. По сообщению пресс-службы ГТС, данная поддержка была оказана во всех областях страны.
Так, в Бишкеке материальную помощь получили организация "Светлый путь" и дети из ОО "Реабилитационный центр "Оберег" в виде подарков на общую сумму 40 тысяч сомов.
Сокулукской специальной школе-интернату для детей с тяжелыми нарушениями речи были подарены 200 подушек. Также по просьбе администрации таможенники собирают средства на новый линолеум.
Кроме того, сотрудники Центральной таможни оказали материальную помощь детям – воспитанникам детских домов, входящих в ОФ "Прав защиты детей сирот" в виде путевок на Иссык-Куль на общую сумму 80 тысяч сомов. Также была оказана материальная помощь инвалиду I группы А.Э. в размере 6 тысяч сомов.
Оперативники таможни "Юг" оказали материальную помощь Детскому дому "Алтын уя" и "Боорукердик" в размере 10 тысяч и 5 тысяч сомов соответственно. А таможенники Джалал-Абадской области помогли специальной школе-интернату в Ноокенском районе на сумму 10 тысяч сомов.
Пост "Ош" выделил Специализированной образовательной школе-интернату для слепых и слабовидящих детей и дому-интернату "Боорукердик" по 10 тысяч сомов, а также решили вопрос с приобретением весенней обуви.
Таможенная служба в Баткене поздравила воспитанников Уч-Коргонского детского дома для детей сирот и оставшихся без попечителей. Им были подарены стиральная машина, пылесос, мясорубки, мантышницы и сладости на общую сумму 15 тысяч сомов.
Отметим, помощь была оказана из добровольных финансовых средств личного состава ГТС КР.

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