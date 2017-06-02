Таможня подарила детским домам денежные средства и бытовую технику

2 июня 2017, 17:01 Комментарии

В День защиты детей Государственная таможенная служба поздравила свои подопечные детские дома. Стоит отметить, подарки были нацелены на благоустройство учреждений. По сообщению пресс-службы ГТС, данная поддержка была оказана во всех областях страны.

Так, в Бишкеке материальную помощь получили организация "Светлый путь" и дети из ОО "Реабилитационный центр "Оберег" в виде подарков на общую сумму 40 тысяч сомов.

Сокулукской специальной школе-интернату для детей с тяжелыми нарушениями речи были подарены 200 подушек. Также по просьбе администрации таможенники собирают средства на новый линолеум.

Кроме того, сотрудники Центральной таможни оказали материальную помощь детям – воспитанникам детских домов, входящих в ОФ "Прав защиты детей сирот" в виде путевок на Иссык-Куль на общую сумму 80 тысяч сомов. Также была оказана материальная помощь инвалиду I группы А.Э. в размере 6 тысяч сомов.

Оперативники таможни "Юг" оказали материальную помощь Детскому дому "Алтын уя" и "Боорукердик" в размере 10 тысяч и 5 тысяч сомов соответственно. А таможенники Джалал-Абадской области помогли специальной школе-интернату в Ноокенском районе на сумму 10 тысяч сомов.

Пост "Ош" выделил Специализированной образовательной школе-интернату для слепых и слабовидящих детей и дому-интернату "Боорукердик" по 10 тысяч сомов, а также решили вопрос с приобретением весенней обуви.

Таможенная служба в Баткене поздравила воспитанников Уч-Коргонского детского дома для детей сирот и оставшихся без попечителей. Им были подарены стиральная машина, пылесос, мясорубки, мантышницы и сладости на общую сумму 15 тысяч сомов.

Отметим, помощь была оказана из добровольных финансовых средств личного состава ГТС КР.