Khovar: Аэропорт Душанбе и JICA будут развивать сотрудничество

2 июня 2017, 17:04 Комментарии

Khovar: Агентство по международному сотрудничеству Японии (JICA) выделит 356 млн иен (около $3,9 млн) на реализацию проекта "Улучшение Международного аэропорта Душанбе, фаза 2".

Как сообщили НИАТ "Ховар" в пресс-центре Министерства финансов Республики Таджикистан, соответствующее грантовое соглашение по указанному проекту было подписано Министром финансов РТ Абдусаломом Курбониёном и главой представительства JICA в РТ Хидеки Танабе.

Соглашение по реализации первой фазы данного проекта было подписано 29 сентября 2014 года, согласно которому было выделено 1,9 млрд японских иен.

Целью данного проекта является строительство и установка необходимого оборудования грузового терминала и увеличение способности управления и приёма воздушных судов в Международном аэропорту Душанбе.