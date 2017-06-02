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Khovar: Аэропорт Душанбе и JICA будут развивать сотрудничество

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/khovar-ae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429761-ru.html

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2 июня 2017, 17:04       Комментарии

Khovar: Агентство по международному сотрудничеству Японии (JICA) выделит 356 млн иен (около $3,9 млн) на реализацию проекта "Улучшение Международного аэропорта Душанбе, фаза 2".
Как сообщили НИАТ "Ховар" в пресс-центре Министерства финансов Республики Таджикистан, соответствующее грантовое соглашение по указанному проекту было подписано Министром финансов РТ Абдусаломом Курбониёном и главой представительства JICA в РТ Хидеки Танабе.
Соглашение по реализации первой фазы данного проекта было подписано 29 сентября 2014 года, согласно которому было выделено 1,9 млрд японских иен.
Целью данного проекта является строительство и установка необходимого оборудования грузового терминала и увеличение способности управления и приёма воздушных судов в Международном аэропорту Душанбе.

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